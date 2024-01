Rissa Morelli-Boldrini | “La chiamo presidenta” e lei risponde indignata “Provocatore da 4 soldi”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Scontro acceso a L’aria che tira tra Alessandroe Laura. In studio si sta parlando del caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta suicida a Sant’Angelo Lodigiano dopo essere stata accusata di aver falsificato una recensione sulla sua pizzeria e messa alla gogna sui social. Il fatto è uno dei più commentati da tutti i salotti tv e fulcro di accesi dibattiti (e scontri) come nel caso del deputato della Lega e della deputata del PD.Leggi anche: Giovanna Pedretti, il servizio del Tg3 con le sue ultime parole scatena la polemica: “Guardami negli occhi”senza freni: “Le piace di più?” “Sono stati espressi termini come fake news, campagna d’odio che esattamente nella logica comunista che fino a poco tempo fa era imperante…”, tenta di spiegare, ma ...

'Se mi permettete di continuare senza interrompere', attacca. 'Ma se non sa che dire, ma su!', insiste la dem. 'Ognuno risponde per quello che fa. Oggi siamo di fronte a una gogna mediatica ...'