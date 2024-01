Rigopiano 7 anni dopo tra commemorazioni e processo

Leggi su agi

(Di martedì 16 gennaio 2024) AGI - Sono giorni intensi, di dolore e di ricordi, quelli che stanno vivendo i familiari delle vittime della tragedia dell'Hoteldi Farindola: alle 16.49 del 18 gennaio di settefa una valanga travolse e distrusse il famoso resort sul versante pescarese del Gran Sasso, lasciando senza vita sotto le macerie 29 persone. Per il settimo anno consecutivo il 18 gennaio i parenti delle vittime si ritroveranno sul luogo del disastro per commemorare i propri cari: alle 15 si terrà una fiaccolata statica davanti l'obelisco dell'hotel, a seguire deposizione di fiori, una messa all'interno del sito e lettura dei nomi dei "29 Angeli". All'ora precisa in cui la valanga travolse l'albergo il coro di Atri intonerà "Signore delle cime" e infine 29 palloncini bianchi saranno liberati in cielo. Cerimonia anche a Montesilvano, dove il Comune, alle 10.30, ...