Riforma pensioni e lavoro | le ultime proposte

(Di martedì 16 gennaio 2024) In questi giorni abbiamo grazie agli elaborati del Dott. Perfetto ricevuto davvero moltissimi commenti da parte dei nostri lettori che hanno iniziato a prendere in considerazione cosa potrebbe accadere se il Governo decidesse di optare per la robot tax, o meglio per l’IRAUT, come idea per avere nell’immediato quelle risorse che oggi risulterebbero manchevoli per unae per sostenere le misure previdenziali desiderate dai lavoratori. Molte persone, anche con un background culturale notevole, hanno espresso le loro opinioni al riguardo, sollevando magari dubbi o possibili ambiti di applicazione. Di seguito pubblichiamo anche sotto consiglio del Dott. Perfetto di mettere in home tale intervento, le pregievoli considerazioni di una persona che potremmo definire un ‘addetto ai lavori’, stiamo parlando del Signor Maurizio Gibbin, MG per i ...