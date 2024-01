Riforma della prescrizione | via libera della Camera con 173 sì

(Di martedì 16 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Con 173 voti favorevoli e 79 contrari, laha approvato il disegno di legge Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di. Il testo ora passa al Senato.“Lavuole dare certezza dei tempi di giustizia e ripristina un fondamento dello Stato di diritto – dice in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla, Tommaso Foti -. Fratelli d'Italia ha sempre ritenuto inconcepibile un sistema giudiziario basato sul principio del ‘fine processo maì che avrebbe avuto il solo risultato di produrre indagati o imputati a vita. Finalmente si seppellisce una volta per tutte la ricetta ‘bonafedianà, sostenuta da M5s-Pd, volta ad alterare in modo inopinato le regole del giusto processo, ...

La riforma della prescrizione è stata approvata alla Camera con 173 sì e 79 no. Ora il testo passa in Senato (ilgiornale)

La Camera dà il primo via libera alla quinta riforma della Prescrizione in 19 anni . I deputati, con 173 si e 79 no, approvano la proposta di legge a ... (feedpress.me)

Primo passo verso il ritorno alla civiltà in tema di durata dei processi penali. La Camera dei deputati ha infatti approvato in serata in prima ... (ilfoglio)

Prevede di riformare la prescrizione, tornando a un meccanismo simile a quellodi Andrea Orlando , in vigore dall'agosto 2017 alla fine del 2019: il tempo di estinzione del reato rimane ...... si conclude oggi una tappa importante, che porta a compimento ladefinita con la Legge 21 ... ma a svolgere anche attività di cooperazione nei settori delle politichegioventù e dello ...La maggioranza ha approvato l’ennesima riforma della prescrizione – la quinta in sette anni – che cancella quella negoziata anche con Lega e Forza Italia dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia ...Sulla riforma della prescrizione la Camera ha approvato la proposta di legge che con 173 sì e 79 no. Il provvedimento, che ha come primo firmatario il depuato di FI, Pietro Pittalis, era stato in ...