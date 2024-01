Riforma della prescrizione | via libera della Camera con 173 sì

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Con 173 voti favorevoli e 79 contrari, laha approvato il disegno di legge Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di. Il testo ora passa al Senato.“Lavuole dare certezza dei tempi di giustizia e ripristina un fondamento dello Stato di diritto – dice in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla, Tommaso Foti -. Fratelli d’Italia ha sempre ritenuto inconcepibile un sistema giudiziario basato sul principio del ‘fine processo maì che avrebbe avuto il solo risultato di produrre indagati o imputati a vita. Finalmente si seppellisce una volta per tutte la ricetta ‘bonafedianà, sostenuta da M5s-Pd, volta ad alterare in modo inopinato le regole del giusto processo, ...