Ricchi e Poveri stroncati dalla stampa | “Ingiudicabile!” | “Cringe!” | “Patetici!”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ieri i giornalisti che animeranno la Saladel prossimo Festival di Sanremo hanno avuto l’opportunità di ascoltare i brani che saranno in gara e di stilare le loro consuete pagelle. Ovviamente i gusti sono personali e spesso una canzone apprezzata da un giornale è bocciata da un altro e viceversa. Normale prassi. Su una canzone però molti sembrerebbero essere d’accordo: su quella deidal titolo Ma Non Tutta La Vita. Il Sole 24 Ore l’ha etichettata come “cringe”, Davide Maggio ha parlato di “balere” sottolineando però che è “coerente con la loro storia”, mentre il Corriere della Sera ha scritto che sono patetici, salvo poi correggere in corso d’opera in “fuori tempo”. “Patetici”. Ai. Il Corriere della Sera. Anche a sto giro facile prendersela con i “meno protetti”. ...