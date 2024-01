Riassunto | Annuncia il lancio di Bona Mega EVO ™

Leggi su seriea24

(Di martedì 16 gennaio 2024) La lacca di nuova generazione con tecnologia innovativa di reticolazione offre elevata robustezza con polimerizzazione più rapida MALMÖ, Svezia–(BUSINESS WIRE)–, società globale gestita in maniera sostenibile, fornitrice di prodotti per l’installazione, il rinnovo, il mantenimento e il restauro di pavimenti di prestigio,ildella sua nuova lacca,EVO™. Questa lacca di nuova generazione offre una tecnologia innovativa di reticolazione all’avanguardia che si attiva con l’applicazione. La formula esclusiva, che non ingiallisce, offre una polimerizzazione più rapida, con ottima resistenza ai graffi, all’usura e alle sostanze chimiche. Con livelli di VOC inferiori al 3%, la lacca contribuisce a condizioni di lavoro più sane con un minore impatto sulla qualità dell’aria ...