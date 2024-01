Revocato il porto d’armi al deputato di Fdi Pozzolo | “Uso inappropriato | leggerezza e sottovalutazione”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Emanueledice addio al. Il prefetto di Biella, Silvana d’Agostino, hal’autorizzazione al possesso di pistole e fucili aldi Fratelli d’Italia, indagato per lo sparo di Capodanno durante i festeggiamenti nella Pro Loco di Rosazza ai quali era presente anche il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Il provvedimento, che vieta anche al parlamentare di “detenere armi e munizioni”, è stato deciso – spiega una nota della Prefettura – a causa del “comportamento incauto” di, “improntato adella pericolosità delle armi”. A“è stato contestato l’usodell’arma, poiché non ha adottato tutte le cautele necessarie ad ...

