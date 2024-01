“Resta col c*lo per terra” Grande Fratello | Varrese choc su Mirko | non ha retto e ha detto tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024) “È pericoloso, scoppia”. MassimilianocontroBrunetti. Attimi di forte tensione aldurante il lancio della pubblicità. Proprio così, durante la diretta, e dopo un acceso dibattito traBrunetti, Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi, Alfonso Signorini lancia i consigli per gli acquisti. Ed è proprio a questo punto che decide di intervenire Massimilianoe dire qualcosina di molto pungente aBrunetti. >> “Devo dire questa cosa”., comunicazione importante di Signorini: “Decisione ufficiale” Come sappiamo fin troppo bene, Brunetti, ex partecipante al reality, ha dichiarato di non provare gelosia per l’amicizia tra i due concorrenti, sostenendo che non crede che ...