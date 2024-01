Reply innova l’esperienza di configurazione con “AI Product Discovery” | un configuratore prodotto che sfrutta il potenziale dell’AI e del 3D real time

(Di martedì 16 gennaio 2024) TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–annuncia il lancio di “izzato da Infinitye Machine Learning, società specializzate rispettivamente in 3D content & Spatial Computing e intelligenza artificiale all’interno del gruppo, l’AIconsente di creare rappresentazioni 3D in tempoe altamenteistiche di oggetti e ambienti, grazie all’integrazione di UnEngine di Epic.ndo l’intelligenza artificiale generativa, ilmette a disposizione anche un assistente digitale basato sul Large Language Model di OpenAI ma integrabile anche con altri Large Language Model, che interagisce e supporta l’utente nelle attività di ...

www..com InfinityInfinityè l'azienda del gruppospecializzata in visualizzazioni 3D e nello sviluppo di soluzioni di Spatial Computing personalizzate. Grazie alle più recenti ...Continua a leggerel'esperienza di configurazione con "AI Product Discovery"15 Gennaio 2024annuncia il lancio di "AI Product Discovery", un configuratore di prodotti 3D in ...Reply annuncia il lancio di “AI Product Discovery”, un configuratore prodotto che sfrutta il potenziale dell’AI e del 3D real time ...AI Product Discovery è una soluzione che sfrutta tecnologie di configurazione 3D in real time e Large Language Model per visualizzazioni fotorealistiche dei prodotti ed esperienze immersive. (Photo: ...