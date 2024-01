Rendere la propria abitazione ecologia controllando la certificazione energetica

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 16 gennaio 2024) Oggigiorno si sente molto parlare di sostenibilità anche a livello energetico, e anche nel settore edile è molto importante perseguire i regolamenti perle abitazioni maggiormente ecologiche. Le nuove abitazioni sono senza dubbio tutte realizzate con caratteristiche più performanti dal punto di vista della compatibilità ambientale e del risparmio energetico. Per quanto riguarda le abitazioni vecchie, si possono convertire nelle classi energetiche superiori se si apportano le necessarie modifiche e implementazioni strutturali, ad esempio per un migliore isolamento di muri e tetto, per quanto riguarda i serramenti, per ottenere il meglio del riscaldamento ed efficienzain casa. Come si fa ladi una casa Per certificare la prestazionedella ...