Regionali | Lollobrigida | ' a FdI vada la Sardegna | serve riequilibrio con gli alleati'

(Di martedì 16 gennaio 2024) Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Sono ottimista, si troverà un accordo". Lo dice Francesco, a 'Repubblica', sulle. "Noi abbiamo tre regioni. Salvini ha queste, dieci più cinque più due, in tutto diciassette milioni per la Lega. Forza Italia sono, vediamo, tredici milioni e mezzo. Noi otto. Niente di strano, insomma: non stiamo chiedendo l'impossibile", spiega il ministro della Sovranità alimentare. Sullaspiega: "Solinas non ha governato nemmeno male ma pensiamo che il nostro possa governare meglio". Il ministro di FdI, tra l'altro, dice: "Schlein si dovrebbe candidare. Aveva fatto un bel risultato l'altra volta. Sarebbe buono che si candidassero i tre leader", la premier, la segretaria Pd e "Conte".

...difende l'uscente Bardi mentre la Lega fa trapelare che non ci sono novità sul dossier, ... sono ottimista', sottolinea parlando con i cronisti il ministro dell'Agricoltura. 'Si ......con buona pace di chi ci tiene a non consegnare all'incontro il rango di un vertice sulle... Sul punto,lascia intendere che la linea di via della Scrofa non cambia. Christian ...In un rapido calcolo sui territori governati da FdI e dagli alleati dice ancora, in un’intervista a Repubblica, «noi abbiamo tre regioni. In tutto», la Lega governa «diciassette milioni di italiani.Dal Kennedy Space Center partirà il razzo Axiom Ax-3 con a bordo il comandante Walter Villadei. Verranno effettuati esperimenti per conto di quattro aziende dell’Emilia-Romagna ...