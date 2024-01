Regali e denaro per appalti | terremoto nel Pd campano

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 gennaio 2024)in cambio di alcuni. È questa l'accusa che ha portato il gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura, a emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'imprenditore Salvatore Musella, l'ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, il vicepresidente di Confindustria Alberghi Giorgia Palmucci e Nicola Oddati, dirigente della Regione Campania. In totale sono undici i destinatari dell'ordinanza, quattro sono finiti in carcere (Musella, Figliolia, Oddati e Palmucci), due collaboratori di Musella agli arresti domiciliari (Salvatore Della Corte e Gianluca Flaminio), cinque sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché accusati a vario titolo di concorso in turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e traffico di influenze ...