Re Frederik di Danimarca e la Regina Mary | un bacio per cominciare il loro regno

Leggi su cityrumors

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nessuna cerimonia fastosa come quella per l’incoronazione di re Carlo, ma solo una semplice proclamazione dal balcone di palazzo che, però, ha registrato un grande successo soprattutto per quel momento di intima tenerezza Dimentichiamo il rituale dell’incoronazione di re Carlo III, forse l’ultimo della storia così tradizionale, la monarchia danese ha abolito da secoli corona e scettro, preferendo una più semplice proclamazione. Ma a differenza dellaMargrethe II, che nel 1972 fu proclamata sovrana dal Primo Ministro dopo la morte del padreIX adesso, dopo la decisione di abdicare, il passaggio di consegne è stato sancito da una riunione del Consiglio di Stato, durante la quale la sovrana ha firmato i documenti ufficiali con cui si ritira, consegnando di fatto ildial figlio ...