Re Carlo | svelato il nuovo ritratto ufficiale | è polemica per i costi

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Vestito con l’uniforme di ammiraglio della flotta, con medaglie e mano stretta sulla spada, ma con il capo scoperto. Così appare reIII nelche è statooggi. La foto del sovrano in piedi, è stata scattata nel castello di Windsor dal fotografo di fiducia Hugo Burnand. La foto, in formato A3 e con una cornice di quercia, può essere richiesta gratuitamente da consigli comunali, scuole, ospedali, stazioni di polizia e pompieri o altri luoghi pubblici che intendono esporla. Le richieste potevano essere presentate fin da novembre, ma non vi sono dati sul loro numero riferisce la Bbc. Vi sono state invece polemiche sul costo dell’intera operazione, per la quale il governo ha stanziato 8 milioni di sterline. Per gli antimonarchici del gruppo Republic si tratta di “un vergognoso ...

"Il governo ha perso la testa se pensa che la gente voglia che i suoi soldi vengano spesi per le foto di Re. Devono abbandonare questo progetto e indirizzare il denaro dove è veramente ...Elisabetta II non aveva un solo ritratto ufficiale, dato che il suo regno è durato più di 70 anni. Nei luoghi pubblici si possono vedere immagini, scattate in età diverse. Le direttive del governo ...Dopo le banconote, l'immagine del Sovrano è destinata a scuole, comuni e tribunali. Uno scatto formale e molto tradizionale con uniforme da Ammiraglio della Flotta, medaglie e onorificenze in mostra ...