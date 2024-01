Raw 15 01 2024 Two weeks until Royal Rumble

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 16 gennaio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Simmons Bank Arena di North Little Rock, Arkansas. Lo show inizia con Cody Rhodes che raggiunge il ring. Chiede al pubblico se vogliono parlare della sua sconfitta contro Shinsuke Nakamura oppure del motivo per cui è tornato alla WWE. Ma viene subito interrotto da Drew McIntyre. Lo scozzese dice che lui e Cody hanno sia la stessa età che lo stesso percorso nella carriera. Sono stati campioni di coppia insieme anche se non sono andati troppo lontano perché non hanno sfruttato l’occasione. Ricorda come Cody gli aveva detto quando era nelle Indy che sarebbe diventato un World Champion e lo ha fatto per ben due volte. Rhodes risponde dicendo che entrambi saranno parte delMatch, potrebbero sì vincere ma potrebbero farlo anche Jey Uso oppure CM Punk. Poi ammette ...