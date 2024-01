Rapina e sequestro di persona | arrestato 50enne pontino

(Di martedì 16 gennaio 2024) Pubblicato il 16 Gennaio, 2024 Lo scorso 13 gennaio i carabinieri della stazione di a Pontinia hannoun cittadino classe 73 residente nel comune. Il provvedimento in in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina. “L’, che non percepisce il reddito di inclusione – scrivono dal comando provinciale – espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare, ove spierà la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per i reati didi, fatti accaduti nell’anno 2011”.

