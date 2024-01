Ranking ATP | Lorenzo Sonego guadagna virtualmente una posizione Le proiezioni agli Australian Open

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024)ha battuto il britannico Daniel Evans all’esordio negli2024 di tennis ed ha eguato il risultato conseguito lo scorso anno, quando a Melbourne uscì al secondo turno, ma vista la nuova distribuzione dei punti nelATP, l’azzurro ha già migliorato il proprio bottino e la propriarispetto all’aggiornamento ufficiale di ieri. Per quanto sopra esposto, l’azzurro lunedì 29 gennaio scarterà i 45 punti del secondo turno degli2023, mentre a Melbourne ne ha già incamerati 50 per la vittoria odierna,ndone 5 netti, pur avendo ottenuto lo stesso risultato dell’anno scorso. In questo modo il tennista italiano, che ieri era 46° a quota 1005, è già salito in ...