Ramazzotti celebrerà i 40 anni di “Terra Promessa” a Sanremo

(Di martedì 16 gennaio 2024)– Erosè l’attesissimo ospite della 74esima edizione del Festival dinella serata di giovedì 8 febbraio. Dopo aver macinato numeri da capogiro conquistando il mondo a colpi di sold out con la sua monumentale tournée, l’artista romano si prepara a tornare sul palco dove tutto ha avuto inizio, a quarant’dalla vittoria con “” nella categoria Nuove Proposte. Il cantautore dei record, che ha all’attivo oltre 70 milioni di dischi venduti e quasi 3 miliardi di ascolti globali, fa ritorno sul palco didopo l’emozionante medley dei suoi grandi successi cantato insieme ad Ultimo lo scorso anno, per regalare un’esibizione ricca di sorprese e per celebrare insieme al pubblico dell’Ariston una carriera mondiale costellata di ...