Rally | Dakar | vittoria di Loeb | nelle moto successo di Van Beveren

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nella nona tappa dellaarriva ildi Sebastien. Nei 417 km di speciale tra Haïl e Al-Ula, il francese si è subito riscattato dopo un ottava tappa in ombra, chiudendo davanti a Carlos Sainz e al suo connazionale Mathieu Serradori. In classifica generalerecupera oltre 4? proprio sullo spagnolo della Audi, che conserva però la vetta con un ampio vantaggio di 20’33”.transalpina anche, con Adrian Vanche trova il secondostagionale. Dietro di lui di 42? lo statunitense Ricky Brabec, che conserva la leadership nella classifica generale. Sul gradino più basso del podio invece il cileno Pablo Quintanilla, staccato di oltre 4?. SportFace.

