Raid notturno al Sisa in localtià San Rocco a Marano

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 16 gennaio 2024)al. Divelta la saracinesca del supermercato. I ladri arrivati a bordo di una fiat Multipla Un nuovoad una attivitò commerciale: si tratta del Supermercatoin località san. Ignoti hanno divelto la saracinesca dell’attività introducendosi all’interno e fcendo razia. Sono arrivati sul posto a bordo di una Fiat Multipla come testimoniano alcune foto dei video di soerveglianza. e Poi si sono dileguati dopo il furto. Un fenomeno quello deiagli esercizi commerciali che non risparmia alcun terrirorio. Un piaga generalizzata che mette a dura prova il commercio locale già in difficoltà. Errore, il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 52) Se ti va lascia un ...