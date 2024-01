Raid israeliani a Rafah | Khan Younis e Bureij | 25 morti a Gaza

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ di almeno 25il bilancio di nuovisulla Striscia di. Fonti sanitarie citate dall’agenzia di stampa palestinese Wafa hanno riferito che undici delle vittime appartenevano a due famiglie e sono state colpite in un quartiere settentrionale di. Altre 8 otto persone sono morte ain un attacco contro il quartier generale della Difesa civile della città nel sud della Striscia. Quattro vittime si contano invece in un bombardamento del campo profughi di, nella parte centrale di, mentre due persone sono rimaste uccise negli attacchi aCity. Dal 7 ottobre sono oltre 24.100 le vittime palestinesi delle operazioni militari israeliane. L'articolo ...

E' di almeno 25 morti il bilancio di nuovisulla Striscia di Gaza. Fonti sanitarie citate dall'agenzia di stampa palestinese Wafa hanno riferito che undici delle vittime appartenevano a due famiglie e sono state colpite in un ...16 gen 00:53 Nuovidi Israele su Gaza, almeno 25 morti L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 25 persone sono state uccise e altre decine ferite in bombardamentieffettuati ...Sarebbe ancora viva Noa Argamani, la 26enne ostaggio a Gaza apparsa in tre video pubblicati da Hamas, mentre altri due, Yossi Sharabi e Itay Svirsky, sono morti. È quanto ha fatto sapere l'esercito ...L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 25 persone sono state uccise e altre decine ferite in bombardamenti israeliani effettuati ieri sera in diverse zone della Striscia di Gaza. Fonti ...