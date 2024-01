Raid di Israele su Gaza | almeno 25 morti - Raid dell' Iran contro terroristi in Siria - Esplosioni vicino al consolato Usa in Iraq | morti

Nuovi attacchi di Usa e Gran Bretagna contro gli Houthi in Yemen. Il Pentagono: colpite 30 località con oltre 150 bombe e missili. Per il gruppo ... (ilsole24ore)

14 gen 22:19 Hamas pubblica video con 3 ostaggi israeliani vivi ' Hamas ha pubblica to in serata un video di tre ostaggi '. Lo riporta Haaretz ... (247.libero)

16 gen 00:53 Nuovidisu Gaza, almeno 25 morti L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 25 persone sono state uccise e altre decine ferite in bombardamenti israeliani effettuati ieri sera in diverse zone della Striscia di Gaza. Israele – Hamas, le news di oggi dalla guerra: Israele attacca "infrastrutture operative" di Hezbollah in Libano. Le Guardie rivoluzionarie iraniane: "Distrutto il quartier generale del Mossad a Erbil. Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, martedì 16 gennaio.