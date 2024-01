Raid dell' Iran contro terroristi in Siria | Usa | Morti civili | Teheran | Diritto legittimo scoraggiare le minacce contro noi

...di mira e distrutto uno dei principali quartier generali dello spionaggio del regime sionista (Mossad) nella regione del Kurdistan iracheno' in uncon 'missili balistici' su Erbil, nel nord'......autorità statunitensi accusarono Assange di aver cospirato con l'ex analista'intelligence'... come l'esecuzione di undici persone ammanettate, tra cui cinque bambini, in undel 2006 una ...Baghdad: "Attacco a sovranità, denuncia a Consiglio Sicurezza Onu". Raid anche nel nord della Siria contro l'Isis Nuova escalation nell'ostilità in Medio Oriente. Le Guardie rivoluzionarie dell'Iran h ...Un nuovo video dell'orrore dalle viscere di Gaza e una nuova prova della spietatezza di Hamas. Le immagini diffuse in serata dai miliziani islamici palestinesi mostrano i cadaveri di due ...