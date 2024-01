Questa mattina Ngonge si è allenato a parte Il giocatore aspetta solo il via libera per le visite Pedullà

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tra Verona e Napoli sembra tutto fatto per Cyril. De Laurentiis, come ribadito da Alfredo, ha preso le redini della trattativa e ha parlato direttamente con i dirigenti del Verona. Inizialmente valutato intorno ai 12 milioni, De Laurentiis ha chiuso la trattativa a 15 milioni totali (bonus compresi). Segno che il Napoli punta fortemente sule pur di battere la concorrenza della Fiorentina ha deciso di alzare l’offerta in maniera non indifferente.ha saputodell’accordo tra Napoli e Verona Soltantoil calciatore ha saputo dell’accordo tra le due società e ha poi sostenuto l’allenamento a. Adesso si attende soltanto il viaper le ...