Quello scelto per sostituire Mourinho nella Roma

(Di martedì 16 gennaio 2024) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: La ASha decidido destituir a Josécomo entrenador del primer equipono. El técnico portugués no ha dado con la tecla esta temporada y ha encadenado una racha de malos resultados que lo han llevado a salir del club italiano. En un comunicado compartido por las redes sociales, el conjunto italiano ha agradecido alos servicios como entrenador desde que llegó al club en 2021. Aún no se ha hecho oficial el sustituto del entrenador ‘luso’, pero las últimas informaciones apuntan a que una leyenda de club podría asumir el cargo. / EFE Según señala Fabriziono, ya se están realizando contactos entre la ASy Daniele de Rossi para que ...

...tra Rugani e Alex Sandro. Il tecnico - che deve fare i conti con l'assenza dello squalificato Gatti - ha infinel'azzurro, che sorpassa il compagno di reparto. L'allenatore della Juve ...... il mercato avrà bisogno di questo nuovo Gucci che uniforma lo stile adi molte altre ... la prima passerella di Stone Island, storico brand di outerwear che haMilano per il rilancio del ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...