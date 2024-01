Quello che dovevo dire l' ho scritto | ora la Lucarelli sceglie il silenzio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Selvaggiaha smesso di usare X dopo gli attacchi ricevuti per la morte di Giovanna Pedretti, la 52enne titolare di una pizzeria a Sant'Angelo Lodigiano trovata senza vita domenica sera nel fiume Lambro. "chel'ho, preferisco non commentare ulteriormente", ha detto all'Adnkronos la giornalista bersagliata da critiche e da minacce di morte, indirizzate anche al suo compagno Lorenzo Biagiarelli che in passato aveva messo in dubbio l'autenticità della recensione omofoba sulla pizzeria "Le Vignole" condivisa da Pedretti. Qualcosa, però, Selvaggia, potrebbe dirla alla presentazione del libro della conduttrice Rai Francesca Fialdini e dello psichiatra Leonardo Mendolicchio 'Nella tana del coniglio' (Rai Libri). "Magari stasera approfittiamo della ...

Lo 'Special one' più condottiero che allenatore sul campo, Ddr per non rompere l'incantesimo José Mourinho resterà nella storia della Roma. Come un ... (sbircialanotizia)

... e di conseguenza: Non scatta il selfie se il telefono è già bloccato Non scatta il selfie se si sblocca o si tenta di sbloccare il telefono (poi èci ha chiesto) Però possiamo fare in ...Lo stesso il titolo della serata -riprendedel docufilm di Stefano Corminoverrà proiettato prima della mise en espace di "Ragazzi, amate la vita! Storia di Fra e Lore" di Stefano ...In Giardino con Sergio la ragazza racconta il bisogno di chiarire, una volta uscita, quanto lasciato in sospeso con il suo ex fidanzato ..."Mourinho esonerato Non mi interesso dei problemi degli altri, non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano gli altri con me. Ognuno sa quello che succede in casa ...