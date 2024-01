Quel tonno di Toninelli è peggio di Chiara Ferragni

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 gennaio 2024) Al lettore debbo una confessione spassionata. Quando, ieri, la redazione mi ha rilanciato le incredibili dizioni ittiche di Danilo, immediatamente il cervello si è acceso cercando le formule più perculanti: adesso lo distruggo con un bombardamento di ironia. Già, ma come fare quando la realtà del ridicolo ci supera? Poi il calo delle forze, effetto di cure pesanti in atto, mi è venuto in soccorso. E mi ha salvato. Perché qui, a differenza di quanto stanno facendo tutti, non è questione di scherzare, qui la faccenda non è ridicola: è indecorosa, è indegna; fa schifo. Sostieneche “prima”, cioè ai bei tempi del potere ministeriale, “mangiavo ogni giorno salmone, adesso non posso permettermi neanche il”. Incredibile, oscena, pornografica dizione. In più, si costerna ...