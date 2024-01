Quanto paga la Rai per i Lucarelli?

Buone notizie in arrivo in Busta paga , ma solo per alcuni lavoratori. Parliamo di quelli del settore dell’industria chimica e farmaceutica: per ... (lanotiziagiornale)

Cosa fare se la Tredicesima non viene consegnata al lavoratore? I rimedi garantiti dalla legge e le condizioni per sfruttarli. La Tredicesima altro ... (informazioneoggi)

Sta per arriva re un rimborso sulle Buste paga del 2023 per tantissimi lavoratori: come sapere se e quanto ti spetta . La legge di bilancio ha ... (cityrumors)

... di rivedere le bustee di restituire il denaro. Gli agenti hanno già salari molto bassi, dunque quel taglio era per loro insopportabile". P. Roche rimarca anche che, alla base disi è ...Per capireè grande il potere di Apple su OpenAI ci basta guardare la classifica delle app ... ma un clone cheper avere la posizione in cima alla pagina. Molto peggio di questo c'è il ...Siamo un gruppo turistico che arriva in bus per visitare Venezia e che paga la Ztl bus Venezia, siamo esentati dal pagamento del contributo"Capire se ci sia un collegamento di tipo contrattuale tra l'influencer e la rete pubblica". La Lega all'attacco dopo il suicidio della ristoratrice di Lodi ...