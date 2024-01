“Quando vola | probabilmente è quasi al limite” – Ray Parlour dell’Arsenal sceglie l’unico membro della squadra di Mikel Arteta che sarebbe partito titolare per gli Invincibili

Leggi su justcalcio

(Di martedì 16 gennaio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: L’attualediha fatto ricredere un’intera generazione di tifosi. Dopo aver terminato la penultima stagione e aver speso molto per giocatori tra cui Declan Rice in estate, i Gunners ritengono che questasia in grado di lottare per il titolo di Premier League anche in questa stagione. Eppure i tifosidi una certa epocati diranno che ladinon può reggere il confronto con le più grandi squadre di Arsene Wenger. Gli, che sono rimasti imbattuti per tutta la stagionePremier League 2003-2004 sulla strada verso il titolo, sono stati così bravi che Ray Parlor ritiene ...