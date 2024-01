Quando social e cybersecurity sono un problema

Leggi su panorama

(Di martedì 16 gennaio 2024) I mercati finanziari, come gran parte del mondo, vivono in quello che definisco uno stato di permanente “alcolismo mediale”: perennemente alla ricerca di informazioni e pronti a “bersi” qualunque cosa, purché abbia una qualche “gradazione”. Questo si combina con una bassa tolleranza a questo tipo di “alcol” che produce effetti istantanei non di rado nefasti. Detto questo, appare scontato chel’account X (Twitter) della SEC, l’ente statunitense che vigila sui mercati, appare un messaggio che anticipa l’approvazione di un fondo (ETF) agganciato all’andamento dei Bitcoin qualcosa succede. Infatti, la cryptovaluta schizza immediatamente a quota 47.800 dollari, salvo poi precipitare con altrettanta velocità a 45 mila dollari, dopo che la SEC da un’altra notizia che smentisce il post. Tutto normale, dirà qualcuno. Per quanto in premessa...