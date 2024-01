Quando il Diabete di tipo 2 e l' insufficienza renale uniscono le forze contro il cuore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) - In Friuli Venezia-Giulia sono 100mila i malati di, a cui si aggiungono circa 30mila che non sanno di averlo. Gli appelli di Andrea Da Porto, Presidente Regionale AMD Friuli-Venezia Giulia e di Riccardo Candido, Presidente Nazionale AMD e Presidente FeSDI a investire in programmi di cura e di prevenzione, nei quali la promozione di sani stili di vita sia al primo posto. Udine, 16 gennaio 2024 – “Abbiamo conosciuto il termine pandemia con il Covid, ma ci sono altre emergenze che possiamo definire pandemiche, in questo caso ildi2”. A parlare, in occasione dell'evento “LA PANDEMIAT2 - DAI MODELLI ORGANIZZATIVI, ALLE CRITICITÀ GESTIONALI, ALLE NUOVE OPPORTUNITÀ DI CURA - FRIULI VENEZIA GIULIA”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Menarini Group e la ...