Quando gioca Cobolli contro Kotov | definito l’orario agli Australian Open | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 16 gennaio 2024) Flaviovuole continuare a sognare. Dopo la sbornia dovuta al grande successo al primo turnoNicolas Jarry, l’azzurro avrà di fronte untore da non sottovalutare nel secondo turno deglicome Pavel, abbastanza conosciuto alle latitudini italiane nelle ultime settimane. Poco più di due settimane fa il russo si imponeva come il giustiziere di Lorenzo Musettiottavi di finale del torneo di Hong Kong; a venticinque anni stando il miglior tennis della propria carriera, aggiornando la propria migliore classifica e guadagnandosi, con il successo al primo turnoArthur Rinderknech, il virtuale ingresso in top 60. Per Flavio sarà un ottimo test per capire a che punto è della sua ...