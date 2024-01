Quando gioca Arnaldi contro De Minaur | orario esatto Australian Open | programma | tv

(Di martedì 16 gennaio 2024) Domani, mercoledì 17 gennaio, Matteoscenderà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) e affronterà l’o Alex de(n.10 del mondo) per il secondo turno degli2024. Il ligure, quindi, dovrà affrontare un altro padrone di casa dopo essersi impostola wild card, Adam Walton, in tre set. Sarà un match complicato tra duetori che interpretato un tennis abbastanza simile.riesce a sviluppare maggior potenza, mentre deè un po’ più rapido negli spostamenti. Vero è che parliamo di due “contrattaccanti” e a far pendere la bilancia da una parte o dall’altra saranno le percentuali di errori. Chi sbaglierà di meno avrà la meglio. Da questo punto di vista il nostro ...

