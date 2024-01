Quando Firenze era la capitale del clubbing e dei primi locali queer

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 16 gennaio 2024) “Erano anni in cui avenivano ad abitare Fernanda Pivano, la scopritrice della Beat Generation, o David Byrne, il musicista leader dei Talking Heads; o lo scrittore David Leavitt. E per quattro anni, dal 1983 al 1987, ha vissuto aPier Vittorio Tondelli. Era un’altra città: viva, piena di fermenti, di musica, di cultura, di sperimentazione, di coraggio, di creatività”. Bruno Casini ricorda gli anni ’80 di una città che era, in quel momento, uno dei centri della cultura giovanile in Italia e in Europa. Venerdì, alla Biblioteca comunale Palomar di San Giovanni Valdarno, ha presentato, davanti a un pubblico foltissimo, pieno di giovani, la nuova edizione del suo libro “Tondelli e la musica”. Bruno Casini negli anni ’80Bruno Casini e il libro su Tondelli Un libro che indaga il rapporto fra Pier Vittorio Tondelli – lo scrittore emiliano ...