Qualiano | smaltimento e trasporto illecito di rifiuti | denunciato un 44enne

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ildi origini romene trasportava anchespeciali e pericolosi, nei guai anche il gestore di un’officina meccanica improvvisata aI carabinieri della stazione dihannoperdiundi origini romene. E’ stato sorpreso in via Campana, alla guida di un’Ape Car con targa scritta a mano e con telaio alterato. Nel cassonedi ogni genere, speciali e pericolosi. Veicolo esono stati sequestrati. Ilè stato sanzionato anche per guida senza patente. Nei guai anche un 58enne del posto, gestore di un’officina meccanica improvvisata nel cortile della sua abitazione. ...

NAPOLI – I Carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato per smaltimento e trasporto illecito di rifiuti un 44enne di origini romene. E’ stato sorpreso in via Campana, alla guida di un’Ape ...QUALIANO - I carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato per smaltimento e trasporto illecito di rifiuti un 44enne di origini romene. È stato ...