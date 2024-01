Qatargate | Eva Kaili a Quarta Repubblica | Hanno usato me per creare un caso politico

(Di martedì 16 gennaio 2024) 'Credo in questa indagine ci siano state delle palesi violazioni della legge europea, mancano del tutto la presunzione di innocenza e l'imparzialità dei magistrati. Sono emersi legami dei giudici con ...

Anche la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola finisce nel Qatargate . Per i messaggi che si è scambiata con l’europarlamentare Eva ... (open.online)

Gigi Marzullo chiederebbe: ma la giustizia è la colonna sonora della politica, o la politica è l’opera lirica della giustizia? Che sarebbe come ... (nicolaporro)

L'ex vicepresidente dell'Europarlamento, travolta dalla bufera giudiziaria e per sei mesi sottoposta a detenzione preventiva, si sfoga a Quarta ... (ilgiornale)

Così l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, la grecaKaili rompe il silenzio sulle sue ... Leggi Anche, Andrea Cozzolino è stato rilasciato Leggi Anche, l'ex eurodeputato ...... si debbano sollevare in tutti i cittadini delle serie domande su tutta l'inchiesta', ha detto l'eurodeputata greca. Leggi ancheKaili vittima delle autorità belghe. L'altro risvolto ...Bruxelles - Il Meccanismo europeo di stabilità non convince, la riforma del trattato che istituisce al fondo salva-Stati nuovi mandato ...In un’intervista su Retequattro l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Ev a Kaili parla dell’indagine del Qatargate, ...