Putin | «Ucraini imbecilli | hanno rinunciato loro ai negoziati Sarebbe finita molto tempo fa»

L'esercito ucraino ha abbattuto ieri due aerei di comando russi, in uno dei giorni più disastrosi per la potenza aerea del Cremlino dall'inizio dell'invasione su vasta scala di Vladimir. Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo dell'Ucraina, ha detto che la sua forza aerea ha distrutto un velivolo di rilevamento radar a lungo raggio A - 50 e un aereo del centro di controllo Il - ...imbecilli, hanno rinunciato ai negoziati' Così, Zelensky replica da Davos: 'Ha rubato al mondo 13 anni di pace'. A Blinken: contiamo sul sostegno Usa. Von der Leyen: Mosca sta fallendo ...“La controffensiva delle forze armate ucraine è fallita e, se continua così, lo stesso Stato dell'Ucraina sarà messo in discussione”. Così oggi il presidente russi Vladimir Putin nel corso di un incon ...Il presidente russo Vladimir Putin "non riposerà in pace né in questo mondo, né in nessun altro". E' quanto ha affermato il ...