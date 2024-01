Puericultrice | chi è | cosa fa e come diventarlo

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 16 gennaio 2024) Spesso si lamentacon il parto e la nascita del bambino i genitori si ritrovino abbandonati a loro stessi nella cura del neonato e del bambino. Le uniche figure di riferimento sono spesso i propri genitori e il pediatra: i primi, però, pur con tutta la buona volontà non sono professionisti e la loro esperienzagenitori è spesso ancorata a nozioni e abitudini ormai datate; i pediatri, invece, non riescono a offrire quell’assistenza e guida specifica alle necessità cui vanno incontro i genitori nei primi giorni, settimane, mesi e anni di vita del bambino. Senza dimenticare, nonostante questo sia in parte l’obiettivo dei bilanci di salute, il pediatra sia più un riferimento medico per le malattie e i disturbi dell’età pediatrica. La(o il puericultore) si occupa proprio di colmare questa ...