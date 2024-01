Protesi stampata in 3D riassorbibile | al Meyer il primo intervento in Europa

(Di martedì 16 gennaio 2024) Impiantata per la prima volta in, all'ospedale pediatricodi Firenze, una3D, realizzata con lo stesso materiale dei fili di sutura, creata da un team di ingegneri e medici

Per ciascuno degli adolescenti operati - illustra il centro pediatrico fiorentino - laè statain 3D con un particolare materiale, lo stesso del filo da sutura riassorbibile (...Per la prima volta in Europa è stata utilizzata unasternale,in 3D e completamente riassorbibile dall'organismo. Teatro dell'innovativa tecnica è il Meyer di Firenze dove in pochi mesi sono già 4 gli adolescenti operati con successo, ...Il petto escavato è la malformazione toracica più diffusa: ne soffre un bambino ogni mille. Congenita, ma poco visibile alla nascita, diventa sempre più evidente con la crescita e si manifesta con un ...Operati in pochi mesi 4 adolescenti con petto escavato, da nuova tecnica speranza anche per altre malattie ...