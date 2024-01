Pronto il ritratto di Re Carlo | ma c' è chi non lo vuole e chi urla allo spreco di denaro

(Di martedì 16 gennaio 2024) Polemica nel Regno Unito per ildi Re. Per la campagna di affissioni verranno spese oltre 8 milioni di sterline e c'è chi insorge

22 FOTO Fotogallery Le passeggiate spaziali che hanno fatto la Storia Fotogallery Le passeggiate spaziali che hanno fatto la Storia Il cosmonauta sovietico Alexei Leonov - quiin un ...Dopo il discusso presepe arcobaleno con due mamme , il parroco di Capocastello (Avellino) è...vestito da Biancaneve ma anche una " Madonna con bambino leghista " e un Homer Simpson...Mourinho esonerato. Lo ha annunciato l'As Roma con una nota sul sito. «L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con ..."Lo vedo già pronto per aiutare la difesa dei bianconeri. Rispetto alla sua prima avventura italiana, quella vissuta da giovanissimo al Milan, è cresciuto tanto come giocatore e anche come uomo. E ade ...