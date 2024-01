Pronostico e quote Jordan Thompson – Stefanos Tsitsipas | Australian Open 17-01-2024

Sinner - De Jong , match in programma nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 gennaio alle ore 2,00, è il secondo appuntamento per Jannik agli ... (247.libero)

DE ROSSI ROMA Toccherà quindi a De Rossi provare a riportare la Roma in Champions League, obiettivo fallito da Mourinho nei suoi due anni e mezzo nella Capitale. Con il tracollo di San Siro, ...COMPARAZIONE: SINNER - DE JONG UNDER 9,5 PRIMO SET 1,70 PIÙ INFO 1,58 PIÙ INFO 1,58 PIÙ INFO 1,55 PIÙ INFO Info in collaborazione con OddsChecker. Il gioco può causare dipendenza patologica ed ...Match tra due squadre in crisi nel massimo campionato inglese, passare il turno in Coppa è fondamentale: le quote dei bookmaker ...Inter - Lazio seconda semifinale di Supercoppa Italiana, nerazzurri favoriti ma occhio a Sarri che contro Inzaghi ha spesso fatto bene ...