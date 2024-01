Primo calo dei tassi sui mutui dopo due anni di aumenti E’ l’effetto del cambio di rotta della Bce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Finalmente un sospiro di sollievo per le famiglie con un mutuo e per quelle si apprestano ad accenderne uno.24 mesi di continui rialzi delle rate e dei, in dicembre si è registrata la prima inversione di. Imedi sulle nuove erogazioni sono scesi al 4,4% dal 4,5% di novembre. Niente di eccezionale ma un segnale importante che dovrebbe preludere ad ulteriori cali nei prossimi mesi. La discesa deiè infatti conseguenza dello stop da parteBanca centrale europea nel rialzo deidi riferimento per la zona euro e delle attese per i tagli che dovrebbero arrivare nel corso di quest’anno. L’Associazione bancaria italiana precisa, da un punto di vista tecnico, che il ribasso è influenzato dall’andamento di mercato dei ...