Primarie Usa | Trump ha vinto Ma occhio a DeSantis

(Di martedì 16 gennaio 2024) Donaldhail test dellein Iowa, su questo non c’è alcun dubbio. The Donald ha sempre dominato i sondaggi, e alle 20.30 di lunedì sera, mezz’ora dopo la chiusura delle urne e con l’1% dei voti scrutinati, FoxNews lo aveva già nominato vincitore.ha investito non poche energie nella campagna in Iowa, consapevole del grande valore simbolico di un’eventuale vittoria, e dall’inizio di dicembre ha viaggiato quasi tutte le settimane per eventi e comizi in uno stato che conta poco più di un terzo degli abitanti della città di New York. Nemmeno i due principali contendenti, Nikki Haley e Ron De Santis, si sono risparmiati, mantenendo una fitta agenda di incontri nei locali, nei centri ricreativi, e nelle chiese delle cittadine dell’Iowa fino a domenica sera, durante un weekend in cui la temperatura ...