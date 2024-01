Primarie Usa | in Iowa stravince Trump | l’ex presidente oltre il 50% tra i repubblicani si mostra più forte dei processi e del gelo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) Donaldvince ine fa un passo importante nella conquista della nomination repubblicana. L’impresa delè storica: questa potrebbe essere la sua terza nomination – 2016, 2020, 2024 – e la premessa a un nuovo scontro con Joe Biden per la Casa Bianca. Non c’è stato niente in grado di affossare la sua candidatura. Non i 91 capi d’accusa che pendono sulla sua testa in quattro diversi. Non il meteo che ha fatto di questi caucuses i più freddi della storia e consigliato a molti elettori di restare a casa. Non le accuse di essere populista, razzista, fomentatore di caos e una minaccia per la democrazia americana.ha superato tutto, liquidato gli avversari, messo a tacere le critiche. Dietro di lui, ad arrancare per la conquista del secondo posto, si sono ...