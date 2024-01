Primarie repubblicane | Trump vince a valanga in Iowa | E ora riprendiamoci l' America

(Di martedì 16 gennaio 2024) Donaldla prima tappa dellein, in meno di mezz'ora dall'apertura dei caucus, con poco più del 50% dei voti e un distacco record di circa 30 punti, oltre il doppio del primato di Bob Dole nel 1988. Stando ai risultati parziali dei caucus in, sui 40 delegati dello Stato per la convention dei repubblicani Donaldne ottiene 20, Ron DeSantis...

La lunga strada delle Primarie repubblicane negli Stati Uniti inizia. Si vota in Iowa, il primo Stato a essere chiamato al voto per scegliere il ... (lanotiziagiornale)

Roma, 16 gen – Donald Trump vince, anzi stravince in Iowa le primarie repubblicane per la corsa alla Casa Bianca 2024, come riporta anche l’Agi. Il ... (ilprimatonazionale)

Le previsioni della vigilia non sono state smentite. Donald Trump ha trionfato nelletenute in Iowa ed ha inaugurato ufficialmente la stagione elettorale degli Stati Uniti. Questo piccolo stato del Midwest, con poco più di 3 milioni di abitanti, lunedì sera, ...Trump trionfa e attacca Biden Donald Trump ha ottenuto una vittoria schiacciante nella prima tappa dellein Iowa, ottenendo il 50% dei voti e distanziando di circa 30 punti il ...L'ex presidente Usa ha vinto i caucus staccando i suoi avversari. Ron DeSantis proseguirà la corsa alle primarie per ottenere la candidatura ...Al via i caucus del Gop, con il magnate che conquista consensi a valanga. Biden: «Il favorito per la nomination è lui, dunque aspettiamoci bugie e vili attacchi» ...