Primarie Iowa | Trump sbaraglia gli avversari | Haley e DeSantis litigano per il secondo posto

Il secondo posto in Iowa per il governatore della Florida riaccende qualche speranza di poter ostacolare la corsa alla nomination repubblicana di ... (ilgiornale)

Roma, 16 gen – Donald Trump vince, anzi stravince in Iowa le primarie repubblicane per la corsa alla Casa Bianca 2024, come riporta anche l’Agi. Il ... (ilprimatonazionale)

Il presidente conferma la presa sulla base del partito. Haley ora punta sul New Hampshire sperando in un elettorato meno conservatore. cosa rivela ... (ilgiornale)

La grande conversione sta facilitando la corsa per ledell'ex presidente C'è stato un ... Il Ramaswamy di oggi, quello che sospende la sua campagna inannunciando il suo totale ...Trump, infatti, non ha solo vinto lein, uno di quegli stati considerati swinger , cioè in bilico e, per questo, decisivo; le ha stravinte, prendendo il 51% e staccando di trenta punti ...La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, della Georgia, ha accolto con soddisfazione la schiacciante vittoria dell'ex ...Trump ha vinto con oltre il 50% i caucus del Partito Repubblicano in Iowa, lontani gli sfidanti DeSantis e Haley ...