Prima cabina di regia sul PNRR del 2024 | Meloni | “Occasione per fare il punto sugli obiettivi raggiunti”

Il 12 maggio l'ultimo sopralluogo dei periti che risalgono,della chiusura dell'incidente ... la stele nel bosco In occasione del primo anniversario della strage, nel punto dove lanumero ...A causa delle riunioni tenutesi nel pomeriggio a palazzo Chigie dopo il Consiglio dei ministri (di regia sul Pnrr, vertice sull'ex Ilva e riunione del Comitato interministeriale per la ...ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, a Palazzo Chigi, la prima cabina di regia sul Pnrr del 2024. Un’occasione per fare il punto sugli importanti obiettivi raggiunti ...Il 23 maggio del 2021 era una bella domenica di sole, il clima ideale per una gita. Si cercava di riprendere la vita normale dopo il buio della pandemia. A Stresa, sulla sponda piemontese del lago Mag ...