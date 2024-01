Prezzi | vendite e inflazione | come mantenere la profittabilità aziendale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 gennaio 2024) L’è un fenomeno che condiziona la competitività e il potere d’acquisto delle imprese e dei consumatori. Per adattarsi ad un contesto a costi crescenti e contrastarne gli effetti negativi, le imprese devono adottare strategie efficaci di pricing e di vendita, che consentano di soddisfare le esigenze dei clienti, preservando i margini di profitto e le quote di mercato. Per approfondire il tema, il Gruppo Servizi e Innovativi Tecnologici di Confindustria Bergamo e il Comitato Piccola industria di Confindustria Bergamo in collaborazione con Horváth Italia, hanno organizzato l’incontro dal titolo “” che si terrà mercoledì 17 gennaio con inizio alle 17.30 nell’auditorium di Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso, via Stezzano 87, Gate 5. Durante l’incontro, esperti del settore e aziende condivideranno le loro esperienze e best practice su...