Prendi i soldi e scappa dall' Arabia | Supercoppa | le cifre da urlo del montepremi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 gennaio 2024) La nuovaha un superpotere: non piacere a nessuno prima di essere disputata. Incredibile e tipicamente italiano. Ogni volta che si parla di lei, nasce spontaneo nelle nostre menti l'invito al palazzo del calcio: abolirla, no? Eh, no. Non più, non quest'anno che vale molti. Nello specifico, 23 milioni di euro di cui 16,2 ai club partecipanti e così suddivisi: 1,6 milioni ciascuno alle due semifinaliste sconfitte; 5 milioni alla finalista sconfitta; 8 milioni alla vincitrice. Buttali via. Ci compri un buon giocatore, ci paghi un ottimo ingaggio. Avrà anche dei difetti, ma quale altra competizione dona un simile cachet per giocare una o due partite al massimo? Dicono sia un fastidio giocare inSaudita, ma non è peggio di una trasferta europea a cui Napoli e Fiorentina (giovedì alle 20, diretta Canale 5), Inter e ...